Reuters: запрещенная Meta откажется от планов по тотальной слежке за сотрудниками

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) скорректирует планы по отслеживанию действий сотрудников за компьютерами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ компании, оказавшийся в его распоряжении. В частности, сотрудники смогут приостанавливать такое отслеживание на срок до 30 минут, а некоторые по запросу будут исключены из этой программы.

В апреле Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) объявила о том, что она будет с помощью специальных инструментов отслеживать такие действия сотрудников, как клики, нажатия клавиш, движения мышки. Она объяснила это тем, что эти данные будут использованы для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Тогда СМИ писали, что планы вызвали массовое недовольство сотрудников компании — некоторые называли корпорацию «фабрикой по извлечению данных из сотрудников».

Теперь вице-президент подразделения по созданию ИИ-моделей Стефан Касриэль отправил сотрудникам письмо, в котором, как цитирует Reuters, сообщалось о «некоторой оптимизации» работы таких инструментов. «Мы учли ваши опасения по поводу персональных данных на рабочих устройствах, влияния на длительность работы батареи, а также желание лучше контролировать, когда именно будет происходить отслеживание»,— отметил он.

Яна Рождественская