Верховный суд утвердил снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

Верховный суд (ВС) оставил в силе решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом сообщила апелляционная коллегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения»,— указано в сообщении коллегии. Изначально принятое решение вступило в законную силу. В его поддержку на заседании выступали прокурор и представитель Центральной избирательной комиссии.

На заседании Центризбиркома, проходившем параллельно с оглашением решения апелляционной коллегии ВС, председатель ЦИКа Элла Памфилова анонсировала «плановое заседание» комиссии на 10:00 мск 18 августа. По ее словам, членам ЦИКа необходимо проголосовать по одному вопросу до жеребьевки бесплатного телеэфира для партий, участвующих в выборах, которая состоится в 11:00. «Там понятные вопросы будут. Всем понятно, да..? Я сейчас объясню, когда...»,— на этих словах госпожи Памфиловой трансляция заседания была прервана. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев вместе с тем подтвердил «Интерфаксу», что комиссия обязана рассмотреть вопрос об изменениях в избирательном бюллетене после получения решения суда об отмене регистрации федерального списка «Яблока».

10 августа Верховный суд по иску «Родины» решил отменить регистрацию «Яблока» на думских выборах. Суд пришел к выводу о наличии у партии иностранного финансирования, расходовании средств на агитацию помимо избирательного фонда, а также о нарушении авторских прав. «Яблоко» оспорило решение.