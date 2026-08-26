Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) согласилась выплатить около $17 млрд для урегулирования иска против нее со стороны нескольких десятков штатов. Об этом сообщают The New York Times и Reuters. Штаты обвиняли корпорацию в том, что ее соцсети могут наносить вред психическому здоровью подростков и вызывать привыкание.

Корпорация согласилась внести изменения в свою работу. В частности, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) пообещала ввести для подростков ограничения на время нахождения в соцсетях, запретить им пользоваться соцсетями ночью, не давать доступ к контенту для взрослых и др.

Компания не признала вину, но согласилась выплатить компенсацию. Она в любом случае выплатит $12 млрд. Остальные примерно $5 млрд Meta (признана экстремистской и запрещена в России) выплатит при соблюдении ее требований — если другие соцсети и мессенджеры, в том числе Snap, TikTok и YouTube, также согласятся выплатить компенсации и внести изменения в свои правила для подростков.

Судебное разбирательство по иску штатов против Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) началось 18 августа. Во время разбирательства бывший сотрудник компании заявил, что Марк Цукерберг и другие ее руководители знали, что соцсети корпорации наносят вред подросткам.

Яна Рождественская