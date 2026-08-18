В США начинается суд по обвинению запрещенной Meta в нанесении вреда подросткам

В Федеральном суде США по Северному округу Калифорнии 18 августа начинаются слушания по существу иска 29 штатов против корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Они обвиняют корпорацию в том, что ее соцсети Facebook и Instagram специально разработаны таким образом, чтобы вызывать привыкание, и что это может наносить вред психическому здоровью подростков. Как отмечает Reuters, в случае решения в пользу истцов это дело может «изменить самые популярные приложения на планете», а самой компании грозит штраф на сумму до $1,4 трлн.

Четыре штата — Калифорния, Кентукки, Колорадо и Нью-Джерси — подали в суд на Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) еще в 2023 году. Позже к иску присоединились еще 25 штатов. Помимо выплаты компенсации, они требуют от компании внести изменения, среди которых введение родительского контроля для аккаунтов несовершеннолетних пользователей; изменение алгоритмов, которые, по мнению истцов, вызывают зависимость; запрет на создание нескольких аккаунтов и т. д. Сама компания неоднократно отвергала все эти обвинения.

Судебные заседания должны продлиться семь недель, однако при необходимости этот срок может быть увеличен. Ожидается, что перед судом выступит, в частности, глава корпорации Марк Цукерберг.

Яна Рождественская