Экс-сотрудник запрещенной Meta: Цукерберг знал о вреде соцсетей для подростков

Бывший сотрудник Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Артуро Бехар дал показания против корпорации на суде в Калифорнии. Он заявил, что Марк Цукерберг и другие руководители компании знали вреде соцсети для психики подростков, но ничего не делали с этим. По мнению господина Бехара, в корпорации действовала стратегия «не спрашивай, не говори» — эти проблемы старались по максимуму замалчивать.

Артуро Бехар работал в корпорации инженером по вопросам безопасности. Он сказал, что неоднократно поднимал вопрос о вреде некоторого контента для подростков, но руководство игнорировало его слова или делало «незначительные шаги по борьбе с этими негативными явлениями». В частности, речь идет о доступности подросткам сексуального контента, изображений насилия и др. Господин Бехар рассказал, что он неоднократно отправлял такие отчеты лично господину Цукербергу, но не получил от него ответов.

18 августа в калифорнийском суде начались слушания по иску 29 штатов против Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Они обвиняют корпорацию в том, что ее соцсети специально разработаны таким образом, чтобы вызывать привыкание, которое наносит вред психическому здоровью подростков. Как писали СМИ, компании может грозить штраф в размере до $1,4 трлн. Ожидается, что перед судом выступит и сам Марк Цукерберг.

Яна Рождественская