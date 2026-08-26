Поездки глав ЦРУ в Россию

Октябрь 1992 года. Визит Роберта Гейтса (1991–1993) стал первым посещением Москвы директором ЦРУ со времен разрядки начала 1970-х годов. В ходе поездки обсуждались вопросы сотрудничества спецслужб РФ с США в борьбе с международной преступностью, терроризмом и распространением ядерного оружия. В Кремле Гейтса принимал лично Борис Ельцин, который охарактеризовал встречу как «большую пользу».

Август 2000 года. Джордж Тенет (1997–2004) прилетел в Москву спустя несколько дней после аварии на подлодке «Курск». Официальные лица отрицали всякую связь визита с ЧП, детали программы не разглашались. По данным СМИ, имела место конфиденциальная беседа со спецслужбами РФ на тему противостояния международному терроризму.

Март 2016 года. О поездке Джона Бреннана (2013–2017) в Москву стало известно спустя почти месяц. Посольство США сообщило, что в ходе визита обсуждалась ситуация в Сирии: соблюдение обязательств по перемирию и судьба Башара Асада. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с Кремлем у Бреннана «никаких контактов не было».

Ноябрь 2021 года. По данным СМИ, Уильям Бёрнс (2021–2025) посещал Москву по поручению президента США Джо Байдена на фоне информации о наращивании российских войск у границы с Украиной. На встречах с высокопоставленными чиновниками он пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению наступательных операций против Киева.