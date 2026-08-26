АТОР: туристы из России могли быть в пострадавшем от наводнения районе Непала

Граничащий с Китаем горный округ Расува в Непале, где произошло наводнение, непопулярен у российских туроператоров для организации треккинговых маршрутов. Однако здесь могли быть самостоятельные путешественники из России, заявили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Через эту местность проходят треккинговые маршруты в регион Лангтанг и транзитный путь для паломников, идущих к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Китае. «Однако российские компании, как правило, не организуют программы в этом районе, так как это сложная для треккинга приграничная зона, — отметили в АТОР. — Сюда едут в основном люди с профессиональной горной подготовкой».

Члены АТОР на данный момент либо не подтверждают присутствие клиентов в этом районе, либо сообщают об отсутствии жалоб от туристов. В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, отметили, что сейчас в Непале сезон дождей и потому — низкий туристический сезон.

Наводнение и селевые потоки затронули в округе Расува регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси. По данным местных властей, к настоящему моменту обнаружены тела 22 погибших. В предварительном списке пропавших без вести — около 400 человек, из которых большинство — иностранцы.