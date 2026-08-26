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АТОР: туристы из России могли быть в пострадавшем от наводнения районе Непала

Граничащий с Китаем горный округ Расува в Непале, где произошло наводнение, непопулярен у российских туроператоров для организации треккинговых маршрутов. Однако здесь могли быть самостоятельные путешественники из России, заявили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Через эту местность проходят треккинговые маршруты в регион Лангтанг и транзитный путь для паломников, идущих к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Китае. «Однако российские компании, как правило, не организуют программы в этом районе, так как это сложная для треккинга приграничная зона, — отметили в АТОР. — Сюда едут в основном люди с профессиональной горной подготовкой».

Члены АТОР на данный момент либо не подтверждают присутствие клиентов в этом районе, либо сообщают об отсутствии жалоб от туристов. В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, отметили, что сейчас в Непале сезон дождей и потому — низкий туристический сезон.

Наводнение и селевые потоки затронули в округе Расува регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси. По данным местных властей, к настоящему моменту обнаружены тела 22 погибших. В предварительном списке пропавших без вести — около 400 человек, из которых большинство — иностранцы.

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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