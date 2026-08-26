Тела 22 погибших нашли в зоне наводнения на границе Непала и Китая

Более двух десятков человек погибли в результате наводнения и оползней на границе Китая и Непала в Гималаях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции. На данный момент обнаружены 22 тела. В списке пропавших без вести — около 400 человек, включая иностранцев.

Мощный поток воды с гор хлынул в реку Бхоте-коши. Вода смыла прибрежные здания и строения, в том числе в тибетском порту Гиронг.

Управление по туризму Непала сообщило, что на данный момент туристические компании предоставили данные о пребывании в районе ЧП 384 туристов. Среди них — 291 иностранный гражданин и 93 непальца. В Российском союзе туриндустрии и Ассоциации туроператоров заявили, что к ним пока не поступало данных о возможных происшествиях с российскими гражданами. Данный район не популярен у туроператоров для организации треккинговых маршрутов из-за сложных условий, однако не исключено пребывание там самостоятельных путешественников из России.