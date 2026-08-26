Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2026 года Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально заявил, что не отменяет бойкот соревнований под эгидой Международной федерации футбола (FIFA), поскольку условия, выдвинутые UEFA, не были соблюдены. UEFA настаивает на отзыве предложений о продаже главных турниров и на гарантиях, что подобные попытки «изуродовать игры» не будут повторяться. Заявление UEFA об утрате доверия к президенту FIFA Джанни Инфантино также остается в силе. Ранее The Times сообщала, что крупнейшие континентальные структуры, включая UEFA, CONCACAF и AFC, хотели добиться его отставки.

Противостояние началось после того, как FIFA заявила о намерении создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для контроля коммерческой деятельности, связанной с основными турнирами, включая чемпионаты мира. UEFA выступил против этой инициативы, а премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал Джанни Инфантино уйти в отставку из-за «возмутительного» предложения о продаже прав на проведение чемпионата мира по футболу. Азиатская конфедерация футбола (AFC) также выступила против проекта и призвала FIFA «пересмотреть систему управления» из-за «фундаментальных недостатков в процессах консультаций и принятия решений».

Президент FIFA Джанни Инфантино в итоге отказался от идеи создания FFE после критики. При этом ранее Федерация футбола США (US Soccer) совместно с Канадской футбольной ассоциацией, Карибским футбольным союзом и Центральноамериканским футбольным союзом призвала к «значимым изменениям» в управлении FIFA, направленным на укрепление прозрачности и подотчетности.