Все европейские сборные бойкотируют турниры FIFA из-за планов «продать ЧМ»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и 55 входящих в него национальных федераций «единогласно и безоговорочно» отвергли предложение Международной федерации футбола (FIFA) о реализации доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Как сообщается в релизе UEFA, «ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA до тех пор, пока эти предложения остаются в силе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

UEFA и его члены также потребовали «полного отказа» от планов и сообщили, что бойкот будет продолжаться, пока FIFA не предоставит «обязательные гарантии» того, что сферы, находящиеся в ведении головной структуры, не будут переданы частным инвесторам.

Ранее FIFA подтвердила, что намерена создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Одним из инвесторов, как выяснила газета The Times, должна была стать компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа. Президента США глава FIFA Джанни Инфантино ранее называл своим «очень близким другом», а также неоднократно посещал мероприятия с его участием.

В заявлении UEFA, которое отличается жесткой риторикой, сказано, что чемпионат мира «нельзя рассматривать как инвестиционный продукт», поскольку он является «одним из величайших спортивных наследий футбола» и не может подлежать продаже. Кроме того, «недопустимым и безответственным» члены континентальной структуры посчитали то, что «предложение, имеющее настолько важное значение для футбола, было разработано в тайне». Это, по мнению ассоциаций, свидетельствует об «отказе FIFA от роли хранителя мирового футбола».

«Когда внешние инвесторы приобретают доли в соревнованиях FIFA, футбол меняется навсегда, — объяснили в UEFA. — Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов обеспечивают ежедневное давление. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение о форматах соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, принимается не из соображений духа игры, а из соображений интересов акционеров».

«Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья первостепенная задача — максимизировать финансовую прибыль. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут подчиняться прибыли инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды. Позиция Европы ясна. Мы никогда не придадим этой модели легитимность. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь хранит в доверительном управлении для следующего поколения», — также сказано в сообщении UEFA.

Отношения между FIFA и UEFA превратились в чрезвычайно натянутые еще по ходу чемпионата мира по футболу, который проходил в США, Канаде и Мексике и завершился ранее в июле. Поводом для противоречий стала фактическая отмена дисквалификации получившего красную карточку форварда сборной США Фоларина Балогана. Решение было принято FIFA после прямого вмешательства Дональда Трампа. UEFA выдвинул обвинения в «переходе красных линий» и подрыве «доверия к соревнованиям». Позже глава союза Александр Чеферин не приехал на финал мирового первенства.

Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Продавец футбольной души».

Арнольд Кабанов