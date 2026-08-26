Пермский губернатор объяснил дефицит бензина частыми атаками на объекты ТЭК

Власти Пермского края фиксируют обращения жителей региона из-за отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95 на заправках. Сложности с поставками топлива связаны с возросшим число воздушных атак на предприятия ТЭК и необходимостью перестраивать логистику, заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Решаем вопросы адресно совместно с операторами нефтепродуктов. Прикладываем все усилия, чтобы имеющиеся свободные объемы направлять на нужды населения»,— написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется отдаленным территориям.

Власти будут в приоритетном порядке обеспечивать топливом машины скорой помощи, коммунальный и общественный транспорт, добавил Дмитрий Махонин.

Дефицит топлива в Пермском крае, как и в десятках других российских регионов, возник в начале-середине июня. Одной из причин вице-премьер Александр Новак называл удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. 25 августа ВСУ атаковали два НПЗ — в Новошахтинске Ростовской области и Северском районе Краснодарского края.