Новошахтинский НПЗ в Ростовской области остановил работу после атаки БПЛА
В ночь на 25 августа беспилотники атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Данные о пострадавших не поступали.
«Получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу», — заявил глава региона в Telegram.
Рано утром губернатор сообщал, что за ночь средства ПВО сбили над областью около 30 БПЛА. В нескольких районах были зафиксированы повреждения на земле. В частности, в Новошахтинске были повреждены четыре частных дома. Никто из жителей не пострадал.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в декабре 2025 года сообщал о повреждении судна в порту Ростова-на-Дону и двух корпусов строящейся многоэтажки в результате атаки БПЛА. Ранее, в сентябре 2025 года, в Ростове осколки БПЛА повредили фасад магазина и несколько автомобилей.
В августе 2025 года Юрий Слюсарь информировал о том, что силы ПВО отразили атаки БПЛА на севере области. Тогда же в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи почти 200 человек остались без света.