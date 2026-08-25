Новошахтинский НПЗ в Ростовской области остановил работу после атаки БПЛА

В ночь на 25 августа беспилотники атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Данные о пострадавших не поступали.

«Получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу», — заявил глава региона в Telegram.

Рано утром губернатор сообщал, что за ночь средства ПВО сбили над областью около 30 БПЛА. В нескольких районах были зафиксированы повреждения на земле. В частности, в Новошахтинске были повреждены четыре частных дома. Никто из жителей не пострадал.