В МИД России не слышали о предложениях Украины прекратить атаки на суда в Черном море

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не получала от Киева предложений прекратить атаки на суда в Черном море. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона отклонила инициативу.

«Мне неизвестны никакие предложения Зеленского»,— сказал господин Грушко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в Москве видят обсуждения в СМИ «паллиативного перемирия» и другие предложения, но считают, что они далеки от «установления прочного мира на Украине».

Об инициативе прервать атаки на суда в Черном море Владимир Зеленский рассказал 24 августа. Он уточнил, что в разговоре с «некоторыми людьми» предложил не бить по судам, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию. Россия, по его словам, от такого предложения отказалась.

Снизить интенсивность ударов в Черном море России и Украине предлагали и турецкие власти. Анкара, в частности, рассматривала введение моратория на удары в этом районе.