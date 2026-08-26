В МИД России не слышали о предложениях Украины прекратить атаки на суда в Черном море
В МИД России не слышали о предложениях Украины прекратить удары в Черном море
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не получала от Киева предложений прекратить атаки на суда в Черном море. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона отклонила инициативу.
«Мне неизвестны никакие предложения Зеленского»,— сказал господин Грушко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в Москве видят обсуждения в СМИ «паллиативного перемирия» и другие предложения, но считают, что они далеки от «установления прочного мира на Украине».
Об инициативе прервать атаки на суда в Черном море Владимир Зеленский рассказал 24 августа. Он уточнил, что в разговоре с «некоторыми людьми» предложил не бить по судам, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию. Россия, по его словам, от такого предложения отказалась.
Снизить интенсивность ударов в Черном море России и Украине предлагали и турецкие власти. Анкара, в частности, рассматривала введение моратория на удары в этом районе.
В августе 2026 года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко уже сообщал, что Турция официально не передавала никаких предложений о моратории на боевые действия в Черном море, хотя турецкий МИД объяснял необходимость таких мер возросшей угрозой для гражданского судоходства.
В августе 2026 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возвращение к «Черноморской инициативе» в виде односторонней схемы образца 2022–2023 годов нецелесообразно, поскольку Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы передышку Украине. Ранее, в феврале 2026 года, господин Грушко указывал, что европейские страны игнорируют предложение Москвы о взаимных гарантиях ненападения, что препятствует их участию в урегулировании конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2024 года допускал взаимный отказ с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре, что, по его мнению, могло бы способствовать деэскалации. Также в апреле 2021 года Владимир Зеленский предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе для обсуждения прекращения войны, но Киев не получил ответа от Москвы.