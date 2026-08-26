Глава МУС пообещала противостоять давлению США

Глава Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что будет защищать гаагский трибунал от давления США и противостоять американским санкциям. Об этом госпожа Аканэ сообщила на пресс-конференции, передает агентство «Киодо».

«У США нет оснований вводить против меня санкции»,— заявила председатель МУС. Она подчеркнула, что продолжит исполнять судебные обязанности и готова «противостоять любым негативным последствиям». Госпожа Аканэ также призвала подписавшие Римский статут страны, включая Японию, поддержать трибунал, против которого США также ввели санкции. «Международный уголовный суд не должен быть расформирован»,— указала глава МУС.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сегодня пообещала, что страна будет защищать гаагский суд от растущего давления со стороны США, пишет Bloomberg. «Как крупнейший финансовый донор МУС, мы должны защищать это важное учреждение»,— заявила госпожа Такаити. Она также рассказала, что Токио неоднократно обращался к Вашингтону, призывая его не вводить санкции против председателя Аканэ.

Минфин США ввел санкции против Томоко Аканэ и адвоката МУС Абдулайе Сейе 18 августа. Ограничения включают запрет на финансовые операции с этими лицами, а также компаниями, где они владеют долей более 50%. В июле США объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Решение объяснили тем, что МУС инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела.