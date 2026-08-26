Глава МУС пообещала противостоять давлению США
Глава Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ заявила, что будет защищать гаагский трибунал от давления США и противостоять американским санкциям. Об этом госпожа Аканэ сообщила на пресс-конференции, передает агентство «Киодо».
«У США нет оснований вводить против меня санкции»,— заявила председатель МУС. Она подчеркнула, что продолжит исполнять судебные обязанности и готова «противостоять любым негативным последствиям». Госпожа Аканэ также призвала подписавшие Римский статут страны, включая Японию, поддержать трибунал, против которого США также ввели санкции. «Международный уголовный суд не должен быть расформирован»,— указала глава МУС.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сегодня пообещала, что страна будет защищать гаагский суд от растущего давления со стороны США, пишет Bloomberg. «Как крупнейший финансовый донор МУС, мы должны защищать это важное учреждение»,— заявила госпожа Такаити. Она также рассказала, что Токио неоднократно обращался к Вашингтону, призывая его не вводить санкции против председателя Аканэ.
Минфин США ввел санкции против Томоко Аканэ и адвоката МУС Абдулайе Сейе 18 августа. Ограничения включают запрет на финансовые операции с этими лицами, а также компаниями, где они владеют долей более 50%. В июле США объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС. Решение объяснили тем, что МУС инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела.
США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и старшего юриста Абдулая Сейе 18 августа 2026 года. Эти санкции стали очередным шагом в кампании Вашингтона по дискредитации МУС, который США не признают и пытаются бойкотировать. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что данные лица «непосредственно участвовали в усилиях МУС по расследованию, аресту, задержанию или преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию МУС».
Санкции включают замораживание американских активов и фактически отрезают подсанкционных лиц от финансовой системы США, с которой связаны почти все международные банки. "Вина" Абдулая Сейе состояла в участии в группе обвинения, которая добивалась ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта (ордер был выдан осенью 2024 года).
На протяжении 2026 года американские власти вели кампанию против МУС, обещая вводить санкции, отменять визы сотрудникам суда и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту. Ранее, в 2024 году, судья Томоко Аканэ была одной из судей МУС, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.