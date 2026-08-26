Wildberries запустил собственный мессенджер

Маркетплейс Wildberries запустил мессенджер WB Chat. Он доступен для скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play, обратило внимание «РИА Новости».

Авторизоваться в мессенджере можно через «WB id» (аккаунт в Wildberries). В WB Chat доступны звонки, отправка голосовых сообщений, фото, видео и файлов. Пользователи могут устанавливать статусы, а также создавать группы и каналы.

В июне основательница Wildberries Татьяна Ким заявляла, что маркетплейс запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать: сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки. В начале августа, как выяснил «Ъ», компания зарегистрировала несколько доменов для правовой защиты будущего мессенджера.

Подробности — в материале «Ъ» «Корзина связей».