Wildberries запустил собственный мессенджер
Маркетплейс Wildberries запустил мессенджер WB Chat. Он доступен для скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play, обратило внимание «РИА Новости».
Авторизоваться в мессенджере можно через «WB id» (аккаунт в Wildberries). В WB Chat доступны звонки, отправка голосовых сообщений, фото, видео и файлов. Пользователи могут устанавливать статусы, а также создавать группы и каналы.
В июне основательница Wildberries Татьяна Ким заявляла, что маркетплейс запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать: сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки. В начале августа, как выяснил «Ъ», компания зарегистрировала несколько доменов для правовой защиты будущего мессенджера.
Подробности — в материале «Ъ» «Корзина связей».
В июне 2026 года глава Wildberries Татьяна Ким заявляла о запуске мессенджера для сотрудников в тестовом режиме, с планами по масштабированию сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки. Компания Wildberries зарегистрировала несколько десятков доменов, таких как wb-messenger.ru, chat-wb.ru и чат-вб.рф, для правовой защиты будущего сервиса. В компании подтвердили намерение запустить свой сервис для общения и отметили, что он тестируется внутри компании.
Участники рынка оценивают инвестиции в создание мессенджера в 2–5 миллиардов рублей в течение нескольких лет, в зависимости от сложности разработки. Наиболее логичным развитием мессенджера считается его интеграция в экосистему Wildberries, так как у компании уже есть большая аудитория покупателей, продавцов, сотрудников, курьеров и владельцев пунктов выдачи, которым необходимо общаться. В первый год аудитория продукта может составить 5–10 миллионов ежемесячных пользователей, если сервис будет встроен в основные сценарии Wildberries.