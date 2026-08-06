Корзина связей

Wildberries планирует запустить собственный сервис для общения. Компания уже зарегистрировала несколько доменов для правовой защиты будущего мессенджера. Участники рынка оценивают инвестиции в площадку в размере 2–5 млрд руб. в зависимости от сложности разработки в течение нескольких лет. Наиболее логичным развитием мессенджера они видят его как часть экосистемы Wildberries.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в «СПАРК-Интерфакс» регистрацию нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и др. В компании подтвердили “Ъ” намерение запустить свой сервис для общения. Там говорят, что сейчас сервис тестируется внутри компании, а регистрация доменов связана с правовой защитой товарных знаков.

«При создании продукта мы используем опыт развития корпоративного мессенджера и коммуникационных решений маркетплейса»,— сказали в Wildberries и Russ.

В июне глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать: сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки.

На фоне ситуации вокруг ограничения Telegram в России, наложения санкций на компанию VK и удаления ее приложений, включая Max, из App Store и Google Play, решение Wildberries выглядит логичным, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Эта ситуация сильно мотивирует разные платформы создавать свои мессенджеры, а для значительной части аудитории такие сервисы могут стать интересным предложением, считает он. “Ъ” писал, что с усилением ограничений зарубежных мессенджеров у россиян вырос интерес к азиатским. За второй квартал спрос на зарубежные мессенджеры увеличился на 26% по сравнению с первым.

Ранее Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а после — и приложение Max. 13 июля Евросоюз ввел санкции против головной структуры VK и его дочерней ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора национального мессенджера Max. В VK и Max аудиторию сервисов за июль не раскрыли, но напомнили, что, по данным Mediascope, в июне среднесуточная аудитория VK составила 94,8 млн. Аудитория Telegram в июне составляла 75,7 млн пользователей.

Если Wildberries использует уже существующие системы авторизации, уведомлений, платежей, поддержки и внутреннего общения, базовую версию мессенджера можно подготовить за 6–12 месяцев, считает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

Однако создание полноценного федерального мессенджера с аудио- и видеозвонками, каналами, передачей файлов, шифрованием, защитой от мошенничества, модерацией и устойчивостью к высоким нагрузкам потребует не менее 1,5–2 лет постоянной разработки, прогнозирует он. Стоимость разработки в перспективе, включая инфраструктуру, безопасность, команду, модерацию и продвижение, может составить 2–5 млрд руб. в течение нескольких лет, говорит эксперт.

Сквозное шифрование, защита аккаунтов от угона, антифрод, борьба со спамом, оперативное закрытие уязвимостей — это годы инвестиций и создание целой ИБ-культуры, соглашается руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. «При этом компания периодически мелькает в скандалах с мошенниками, уводом аккаунтов и взломами личных кабинетов: технически у Wildberries ресурсы есть, но доверие пользователей придется заслужить»,— заключает эксперт. К тому же на фоне сложностей с включением российских мессенджеров в официальные магазины приложений риски могут возникать и у будущего продукта Wildberries, говорит руководитель продукта AppSec.Sting компании AppSec Solutions Никита Пинаев.

Мессенджер Wildberries стоит рассматривать не как еще одну копию Telegram или Max, а как коммуникационный слой собственной экосистемы: у компании уже есть огромная аудитория покупателей, продавцов, сотрудников, курьеров и владельцев пунктов выдачи, которой необходимо общаться, говорит Дамир Фейзуллов. По его словам, вывести на федеральный рынок универсальный мессенджер намного сложнее, чем запустить новый сервис внутри маркетплейса. В первый год аудитория продукта может составить 5–10 млн ежемесячных пользователей, если сервис будет встроен в основные сценарии Wildberries, считает он. На общем рынке мессенджеров его доля, скорее всего, останется «однозначной», при этом число регистраций или установок может оказаться значительно выше реальной ежедневной аудитории, заключает он.

Варвара Полонская