Корзина связей

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Wildberries запускает собственный мессенджер
Wildberries планирует запустить собственный сервис для общения. Компания уже зарегистрировала несколько доменов для правовой защиты будущего мессенджера. Участники рынка оценивают инвестиции в площадку в размере 2–5 млрд руб. в зависимости от сложности разработки в течение нескольких лет. Наиболее логичным развитием мессенджера они видят его как часть экосистемы Wildberries.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
“Ъ” обнаружил в «СПАРК-Интерфакс» регистрацию нескольких десятков доменов у ООО РВБ (Wildberries и Russ), указывающих на создание собственного мессенджера компании. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и др. В компании подтвердили “Ъ” намерение запустить свой сервис для общения. Там говорят, что сейчас сервис тестируется внутри компании, а регистрация доменов связана с правовой защитой товарных знаков.
«При создании продукта мы используем опыт развития корпоративного мессенджера и коммуникационных решений маркетплейса»,— сказали в Wildberries и Russ.
В июне глава компании Татьяна Ким заявляла, что Wildberries запустил в тестовом режиме мессенджер для сотрудников, который в дальнейшем планировалось масштабировать: сначала на российский, а затем и на зарубежные рынки.
На фоне ситуации вокруг ограничения Telegram в России, наложения санкций на компанию VK и удаления ее приложений, включая Max, из App Store и Google Play, решение Wildberries выглядит логичным, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Эта ситуация сильно мотивирует разные платформы создавать свои мессенджеры, а для значительной части аудитории такие сервисы могут стать интересным предложением, считает он. “Ъ” писал, что с усилением ограничений зарубежных мессенджеров у россиян вырос интерес к азиатским. За второй квартал спрос на зарубежные мессенджеры увеличился на 26% по сравнению с первым.
Ранее Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а после — и приложение Max. 13 июля Евросоюз ввел санкции против головной структуры VK и его дочерней ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора национального мессенджера Max. В VK и Max аудиторию сервисов за июль не раскрыли, но напомнили, что, по данным Mediascope, в июне среднесуточная аудитория VK составила 94,8 млн. Аудитория Telegram в июне составляла 75,7 млн пользователей.
Если Wildberries использует уже существующие системы авторизации, уведомлений, платежей, поддержки и внутреннего общения, базовую версию мессенджера можно подготовить за 6–12 месяцев, считает директор по SMM и ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.
Однако создание полноценного федерального мессенджера с аудио- и видеозвонками, каналами, передачей файлов, шифрованием, защитой от мошенничества, модерацией и устойчивостью к высоким нагрузкам потребует не менее 1,5–2 лет постоянной разработки, прогнозирует он. Стоимость разработки в перспективе, включая инфраструктуру, безопасность, команду, модерацию и продвижение, может составить 2–5 млрд руб. в течение нескольких лет, говорит эксперт.
Сквозное шифрование, защита аккаунтов от угона, антифрод, борьба со спамом, оперативное закрытие уязвимостей — это годы инвестиций и создание целой ИБ-культуры, соглашается руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. «При этом компания периодически мелькает в скандалах с мошенниками, уводом аккаунтов и взломами личных кабинетов: технически у Wildberries ресурсы есть, но доверие пользователей придется заслужить»,— заключает эксперт. К тому же на фоне сложностей с включением российских мессенджеров в официальные магазины приложений риски могут возникать и у будущего продукта Wildberries, говорит руководитель продукта AppSec.Sting компании AppSec Solutions Никита Пинаев.
Мессенджер Wildberries стоит рассматривать не как еще одну копию Telegram или Max, а как коммуникационный слой собственной экосистемы: у компании уже есть огромная аудитория покупателей, продавцов, сотрудников, курьеров и владельцев пунктов выдачи, которой необходимо общаться, говорит Дамир Фейзуллов. По его словам, вывести на федеральный рынок универсальный мессенджер намного сложнее, чем запустить новый сервис внутри маркетплейса. В первый год аудитория продукта может составить 5–10 млн ежемесячных пользователей, если сервис будет встроен в основные сценарии Wildberries, считает он. На общем рынке мессенджеров его доля, скорее всего, останется «однозначной», при этом число регистраций или установок может оказаться значительно выше реальной ежедневной аудитории, заключает он.