Володин обвинил Армению в цинизме из-за использования возможностей ЕАЭС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной политику властей Армении, планирующих вступить в Евросоюз (ЕС) и при этом использующих возможности ЕАЭС. По его словам, если Ереван выбрал путь вступления в ЕС, ему надо отказаться от преференций ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику. Если Армения принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, ну тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС? Зачем вы обманываете его участников? Это цинично, это неправильно. Возьмите и скажите: вы идете в Евросоюз? Идите. Но тогда здесь не нужно получать преференции»,— заявил господин Володин в интервью «Вестям».

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин призывал власти Армении как можно скорее провести референдум по поводу участия страны в ЕС или ЕАЭС. На этой неделе премьер Армении Никол Пашинян анонсировал скорую подачу заявки на вступление в ЕС.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».