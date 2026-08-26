Цена на нефть Brent опустилась ниже $86 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $86 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. По данным на 8:58 мск октябрьские фьючерсы дешевели на 1,64% и торговались на отметке $85,85 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре снижалась на 1,9% и составляла $80,8 за баррель.

Вечером 24 августа Иран сообщил о согласовании с Оманом временного маршрута через Ормузский пролив. По словам источников Axios, госсекретарь США Марко Рубио уведомил союзников, что США не планируют возобновлять удары по Ирану.