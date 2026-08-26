Песков: Кремль начал подготовку к визиту Лукашенко в Россию

Российская сторона уже начала готовиться к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дата поездки пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Да. Ведет»,— ответил господин Песков на вопрос «РИА Новости» о подготовке Кремля к предстоящему визиту белорусского президента в Россию.

25 августа Александр Лукашенко встретился в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. На встрече господин Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. В предыдущий раз президент Белоруссии посещал Россию с рабочим визитом в конце июня.