Песков: Кремль начал подготовку к визиту Лукашенко в Россию
Российская сторона уже начала готовиться к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дата поездки пока неизвестна.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Да. Ведет»,— ответил господин Песков на вопрос «РИА Новости» о подготовке Кремля к предстоящему визиту белорусского президента в Россию.
25 августа Александр Лукашенко встретился в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. На встрече господин Лукашенко сообщил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. В предыдущий раз президент Белоруссии посещал Россию с рабочим визитом в конце июня.