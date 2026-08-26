Песков сообщил об отсутствии у Путина планов встретиться с главой ЦРУ

У президента России Владимира Путина нет в графике встреч с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«С президентом встреч нет»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос, не планирует ли Владимир Путин встретиться с главой ЦРУ.

Накануне СМИ сообщили о прибытии главы американской разведки в Москву на самолете ВВС США C-17 для проведения переговоров. С кем именно господин Рэтклифф планирует встретится, не сообщается. Как сообщил господин Песков в разговоре с Washington Post, визит главы ЦРУ связан с «контактами между спецслужбами».

Самолет главы ЦРУ Boeing C-17 Globemaster III приземлился около 10:04 мск 25 августа в аэропорту Внуково. Вечером самолет вылетел из аэропорта.