США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы

Администрация США приостановила прием заявлений на иммиграционные визы по всему миру, сообщает Financial Times (FT). Как рассказали газете в американском Госдепартаменте, решение приняли для «углубленного обучения» консульских сотрудников по отсеиванию лиц, которые могли бы потребовать госпомощи в США.

Заявителям, которым уже назначили собеседования, направили письма о переносе встреч. О новой дате и времени их обещали уведомить позже.

На прошлой неделе федеральный суд США отменил запрет граждан 75 стран на выдачу иммиграционных виз, предусматривающих длительное пребывание в стране. По мнению суда, запрет ущемляет «полномочия и право принятия решений» по визам, предоставленные консульским службам Конгрессом.

Запрет на получение иммиграционных виз был введен в январе для граждан 75 стран. Он касался заявлений из России, а также Бразилии, Сомали, Ирана, Ирака, Египта, Нигерии, Таиланда, Йемена и других государств. По мнению властей, заявители из этих стран, вероятнее всего, претендовали бы на пособия.

Подробнее о запрете — в материале «Ъ» «Green Card бита».