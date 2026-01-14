Fox News: США приостановят выдачу только иммиграционных виз для граждан 75 стран

Телеканал Fox News отредактировал публикацию, в которой сообщил, что Госдеп США приостановит выдачу всех виз для граждан России и 74 других стран. В новой версии статьи указано, что ограничения коснутся только выдачи иммиграционных виз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Приостановка выдачи иммиграционных виз для граждан 75 стран вступит в силу 21 января и продлится неопределенное время — до тех пор, пока Госдепартамент не проведет переоценку процесса обработки заявлений на визы. В список государств, которых коснутся ограничения, также входят Сомали, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие страны.

В ноябре 2025 года Госдепартамент направил консульским представительствам уведомление о необходимости соблюдения новых правил проверки, сообщил Fox News. В нем консульским сотрудникам предписывается отказывать в выдаче виз заявителям, которые, вероятно, будут зависеть от государственных пособий.

В уведомлении указано, что при оценке необходимо учитывать широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и потенциальную необходимость в долгосрочном медицинском уходе. Заявителям старшего возраста или людям с избыточным весом, а также тем, кто ранее получал государственную денежную помощь или находился в специализированном учреждении, может быть отказано в получении иммиграционных виз.