Green Card бита

Российские заявители с 21 января на неопределенный срок могут лишиться возможности оформлять иммиграционные визы США, предусматривающие длительное пребывание в стране. За 2024 год граждане получили более 5 тыс. таких разрешений. Запрет, вероятно, не затронет туристов, но проблемой для них уже стало введенное в сентябре 2025 года требование, предусматривающее возможность подать документы на визу США только в Варшаве и Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти США 21 января на неопределенное время приостановят выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщили Fox News и Bloomberg со ссылкой на материалы Госдепартамента и собственных источников. Помимо России, в список подпавших под ограничения стран вошли, в частности, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Йемен, Египет, Таиланд. Ограничения вводятся на неопределенный срок, выдача виз требует выработки дополнительных критериев.

Директор по развитию компании «Визаход» Даниил Сергеев поясняет, что под определение иммиграционных обычно подпадают визы, дающие право на длительное проживание и трудоустройство в США. Это документы, которые оформляются для работы, вступления в брак, получения убежища, в том числе Green Card. Основной спрос туристов и деловых путешественников, по словам эксперта, концентрируется на краткосрочных визах B1 и B2, оформляющихся на три года.

Согласно данным Госдепартамента США, в 2024 году выходцы из России получили 5,2 тыс. иммиграционных виз страны и 59,2 тыс. неиммиграционных. Год к году значения сократились на 8,5% и 12,7% соответственно.

В России выдача основных типов виз США гражданам была приостановлена в 2021 году из-за сокращения дипломатического представительства страны. Для сравнения: в 2019 году россияне оформили 179,9 тыс. неиммиграционных и 4,6 тыс. иммиграционных разрешений на въезд в США. Данные за 2025 год пока не представлены.

Даниил Сергеев напоминает, что ранее российские заявители могли обращаться за визами в любых странах. Но с 6 сентября 2025 года по решению властей США это стало возможным только в Варшаве и Астане. Первый вариант, по его словам, не пользуется популярностью из-за невозможности оформить польскую туристическую визу, общих сложностей с получением «шенгена» и действующих ограничений на прибытие россиян в Польшу.

Записаться на подачу документов в Астане, по словам господина Волкова, крайне сложно: «В свободном доступе слотов нет, для подачи заявления требуется найти местное туристическое агентство, которое с помощью ботов мониторит сайт американского посольства». Это накладывается на высокую долю отказов в выдаче виз, достигающую 30%, добавляет он.

Дональд Трамп, президент США, декабрь 2025 года: США принимают слишком много людей (эмигрантов.— “Ъ”) из адских дыр.

Директор визово-миграционного департамента Continent Express Алла Гордиенко говорит, что после введения новых ограничений 95% попыток получить визы в других странах, где собеседования в консульствах США были согласованы до 6 сентября 2025 года, заканчивались неудачей. До этого популярными странами для получения разрешений на въезд в США были Азербайджан, Узбекистан, Хорватия и Сербия.

При этом в целом интерес к визам США в прошлом году продолжал расти. Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова говорит, что спрос деловых туристов увеличился на 35%. В «OneTwoTrip для бизнеса» замечают, что спрос на деловые поездки в США за год вырос на 45% по числу авиабронирований. Страна вошла в топ-20 наиболее востребованных направлений.

В общей структуре туристических продаж доля США остается небольшой.

Согласно «Авиасейлс», в 2025 году страна сформировала 0,23% от общего объема авиабронирований на международных направлениях. Показатель вырос на 8% год к году и на 69% относительно значения 2023 года. 44% всех продаж россиянам пришлись на билеты в Нью-Йорк, по 13% спроса сформировали Лос-Анджелес и Майами, 6% — Чикаго, 5% — Сан-Франциско, уточняют в «Авиасейлс». Перелеты осуществлялись преимущественно через Турцию, Узбекистан и Катар. Согласно «Островку», на США в 2025 году пришелся 1% проданных за рубежом российским туристам отелей. Год к году значение выросло на 7%.

Новые ограничения для россиян со стороны США — продолжение планомерного ужесточения администрацией Дональда Трампа миграционной и визовой политики. В ноябре 2025 года в предписании Госдепартамента уже упоминалась необходимость учитывать правило «обузы для общества» при рассмотрении заявок на получение американской визы. По убеждению республиканцев, при Джо Байдене критерии оказались слишком мягкими.

Александра Мерцалова, Лусине Баласян