Трамп объявил о полном разминировании Ормузского пролива
Военно-морские силы США обезвредили все мины в водах Ормузского пролива. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
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«Иран был уведомлен о том, что любой корабль или лодка, устанавливающие новые мины, будут немедленно и систематически уничтожаться... В полной мере действует политика нулевой терпимости к размещению мин»,— написал господин Трамп.
Президент США добавил, что американская сторона следит за перемещениями в проливе с помощью космических сил. Наблюдение также ведется за горой Кирки, где, по версии США, Иран обогащает остатки урана. Американские силы также наблюдают за тремя уничтоженными ядерными объектами.
Информация о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив, появилась в начале марта. Иранская сторона заблокировала морской коридор в ответ на операцию США и Израиля против республики. The Washington Post писал, что в Пентагоне прогнозировали полное разминирование Ормузского пролива через полгода.
В апреле 2026 года иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) возобновил минирование Ормузского пролива, и американская разведка зафиксировала эти действия, зная точное количество новых взрывных устройств. Президент США Дональд Трамп тогда приказал ВМС США уничтожать любые иранские катера, замеченные за установкой мин, а также распорядился усилить операцию по разминированию пролива. По данным The Washington Post и Пентагона, полное разминирование Ормузского пролива может занять полгода, и сделать это, вероятно, не получится до окончания войны против Ирана.
В середине апреля 2026 года Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на время действия перемирия, связанного с событиями в Ливане. Однако Дональд Трамп утверждал, что Тегеран согласился держать эту водную артерию открытой всегда и деактивирует морские мины. Несмотря на это, США сохранили морскую блокаду иранских портов до заключения мирного соглашения с Тегераном.
В августе 2026 года Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив, назвав морскую блокаду «стальной стеной», с которой Иран ничего не может сделать. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, в свою очередь, заявил, что США должны изменить свое поведение и принять условия Ирана, иначе пролив останется закрытым.