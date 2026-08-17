Министр безопасности Израиля призвал убивать по 30-40 человек в Газе ежедневно

Израильские военные должны убивать «от 30 до 40 человек каждую ночь» в Газе, а также начать строить еврейские поселения в палестинском анклаве, заявил министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Этими мыслями он поделился в подкасте освобожденного из плена «Хамаса» Рома Браславского.

«Я думаю, что мы должны совершать от 30 до 40 целенаправленных убийств каждую ночь. Не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни… Они даже не люди»,— сказал Бен-Гвир (цитата по Financial Times).

Бен-Гвир также призвал к восстановлению еврейских поселений на палестинской территории. «Я представляю себе поселения не только в Гуш-Катифе, но и по всей Газе, и поощряю эмиграцию: чем больше, тем лучше. А для террористов эмиграции быть не должно. Мы должны просто убивать их одного за другим»,— сказал он.

Будучи министром нацбезопасности, Итамар Бен-Гвир курирует израильскую полицию и тюремную систему. Как отмечает FT, ранее он публично поддерживал ужесточение условий содержания в израильских тюрьмах. Кроме того, его партия «Еврейская сила» также возглавила кампанию по принятию закона, предусматривающего смертную казнь для палестинцев, осужденных за убийство израильтян во время терактов.