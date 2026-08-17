Министр безопасности Израиля призвал убивать по 30-40 человек в Газе ежедневно
Израильские военные должны убивать «от 30 до 40 человек каждую ночь» в Газе, а также начать строить еврейские поселения в палестинском анклаве, заявил министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Этими мыслями он поделился в подкасте освобожденного из плена «Хамаса» Рома Браславского.
«Я думаю, что мы должны совершать от 30 до 40 целенаправленных убийств каждую ночь. Не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни… Они даже не люди»,— сказал Бен-Гвир (цитата по Financial Times).
Бен-Гвир также призвал к восстановлению еврейских поселений на палестинской территории. «Я представляю себе поселения не только в Гуш-Катифе, но и по всей Газе, и поощряю эмиграцию: чем больше, тем лучше. А для террористов эмиграции быть не должно. Мы должны просто убивать их одного за другим»,— сказал он.
Будучи министром нацбезопасности, Итамар Бен-Гвир курирует израильскую полицию и тюремную систему. Как отмечает FT, ранее он публично поддерживал ужесточение условий содержания в израильских тюрьмах. Кроме того, его партия «Еврейская сила» также возглавила кампанию по принятию закона, предусматривающего смертную казнь для палестинцев, осужденных за убийство израильтян во время терактов.
В мае 2026 года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, на котором запечатлено, как задержанных пропалестинских активистов из «Глобальной флотилии Сумуд» ставят на колени с завязанными руками и заставляют слушать гимн Израиля. Эти действия осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Израиля Гидеон Саар, заявив, что поведение министра не соответствует ценностям страны. В июне 2026 года прокуратура Рима возбудила уголовное дело против Бен-Гвира в связи с этим инцидентом, расследуя эпизоды пыток и незаконного лишения свободы, так как среди задержанных были граждане Италии. После этого Франция запретила Бен-Гвиру въезд в страну.
В марте 2026 года израильский парламент (Кнессет) принял закон о смертной казни для осужденных за терроризм, согласно которому такие лица должны быть казнены через повешение в течение 90 дней. Эту инициативу внесла партия «Еврейская сила», возглавляемая Итамаром Бен-Гвиром. В мае 2026 года министр получил на день рождения торты с изображением виселиц, символизирующие этот закон, а также пистолеты, отсылающие к его политике смягчения правил ношения огнестрельного оружия.