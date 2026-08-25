В «Яблоке» ответили на претензии «Коммунистов России» в Калининграде
Использовать судебную систему для того, чтобы убирать партию с выборов, — это «электоральное киллерство», а не политическая борьба. Так в партии «Яблоко» ответили руководителю калининградского отделения «Коммунистов России» (КР) Алексею Колобову, заявившему, что обращение в суд для снятия партийного списка — это законный метод борьбы с конкурентами на выборах.
Лидер списка «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области Иван Большаков
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Политическая борьба осуществляется на участках и на дебатах, — заявил «Ъ» лидер списка «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области Иван Большаков. — Использовать судебную систему для того, чтобы убирать партию с выборов – это электоральное киллерство».
Ранее калининградское отделение КР сообщило «Ъ», что обнаружило в агитации местных «яблочников» нарушение авторских прав и «обращения к экстремистским материалам», в связи с чем решило обратиться в областной суд с требованием снять список «Яблока» с выборов в региональный парламент. Господин Большаков в разговоре с «Ъ» с претензиями не согласился: «Претензии к публикациям не соответствуют действительности, хотя бы потому, что в Калининградской области наша агитационная продукция только появляется и никакого нарушения там быть не может».
Иван Большаков предположил также, что коммунисты могут рассчитывать на то, что им удастся «подтянуть» в иске партийный сайт, публикации на котором ранее послужили поводом для снятия федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную думу. Однако «яблочник» отметил, что региональное отделение отказалось от каких-либо ссылок на партийный ресурс.
Помимо федеральной кампании, суды сняли партийные списки «Яблока» с выборов в заксобрания Карелии и Псковской области. Региональные избиркомы отказали партии в регистрации списков на региональных выборах в Ленобласти и Санкт-Петербурге. Списки «Яблока» остаются зарегистрированными в Новгородской, Свердловской и Томской областях.
В августе 2026 года партия «Коммунисты России» подала иск в Калининградский областной суд с требованием снять «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание, при этом руководитель калининградского отделения Алексей Колобов назвал это законным способом борьбы. Ранее, 10 августа 2026 года, Верховный суд по иску партии «Родина» отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму, ссылаясь на нарушение авторских прав в агитационных материалах, а также на данные ЦИК об иностранном финансировании. Партия «Яблоко» 17 августа 2026 года обжаловала решение Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму, апелляция также была отклонена.