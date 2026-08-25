В «Яблоке» ответили на претензии «Коммунистов России» в Калининграде

Использовать судебную систему для того, чтобы убирать партию с выборов, — это «электоральное киллерство», а не политическая борьба. Так в партии «Яблоко» ответили руководителю калининградского отделения «Коммунистов России» (КР) Алексею Колобову, заявившему, что обращение в суд для снятия партийного списка — это законный метод борьбы с конкурентами на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер списка «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области Иван Большаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Лидер списка «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области Иван Большаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Политическая борьба осуществляется на участках и на дебатах, — заявил «Ъ» лидер списка «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области Иван Большаков. — Использовать судебную систему для того, чтобы убирать партию с выборов – это электоральное киллерство».

Ранее калининградское отделение КР сообщило «Ъ», что обнаружило в агитации местных «яблочников» нарушение авторских прав и «обращения к экстремистским материалам», в связи с чем решило обратиться в областной суд с требованием снять список «Яблока» с выборов в региональный парламент. Господин Большаков в разговоре с «Ъ» с претензиями не согласился: «Претензии к публикациям не соответствуют действительности, хотя бы потому, что в Калининградской области наша агитационная продукция только появляется и никакого нарушения там быть не может».

Иван Большаков предположил также, что коммунисты могут рассчитывать на то, что им удастся «подтянуть» в иске партийный сайт, публикации на котором ранее послужили поводом для снятия федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную думу. Однако «яблочник» отметил, что региональное отделение отказалось от каких-либо ссылок на партийный ресурс.

Помимо федеральной кампании, суды сняли партийные списки «Яблока» с выборов в заксобрания Карелии и Псковской области. Региональные избиркомы отказали партии в регистрации списков на региональных выборах в Ленобласти и Санкт-Петербурге. Списки «Яблока» остаются зарегистрированными в Новгородской, Свердловской и Томской областях.

Степан Мельчаков