Самолет ВВС США вылетел из Внуково
Самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III вылетел из московского аэропорта Внуково. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Самолет должен приземлиться примерно в 19:53 мск в Риге, откуда он прилетел в Москву утром 25 августа. В Латвию воздушное судно прибыло из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где находится база Эндрюс Морской авиации США.
Вечером 25 августа источники корреспондентов CBS News, Axios и журналиста кремлевского пула Александра Юнашева сообщили, что в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По данным журналистов, цель визита — проведение переговоров. С кем именно, не уточнялось. Официально власти России и США информацию не комментировали.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня, 25 августа 2026 года, прибыл в Россию на самолете ВВС США C-17 для проведения переговоров, о чем сообщили корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники и неназванный американский чиновник корреспонденту Axios Бараку Равиду. Также источники журналиста кремлевского пула Александра Юнашева подтвердили визит главы ЦРУ в Москву.
По сообщениям, 25 августа около 10:04 мск в московском аэропорту Внуково приземлился Boeing C-17 Globemaster III (бортовой номер RCH 4555), который вылетел из Риги и до этого прибыл в Ригу из Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. В феврале 2025 года во Внуково уже приземлялся самолет ВВС США Gulfstream C-37B, который также прибыл с авиабазы Эндрюс, доставив освобожденного из американской тюрьмы россиянина Александра Винника в рамках обмена.