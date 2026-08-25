Самолет ВВС США вылетел из Внуково

Самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III вылетел из московского аэропорта Внуково. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет должен приземлиться примерно в 19:53 мск в Риге, откуда он прилетел в Москву утром 25 августа. В Латвию воздушное судно прибыло из Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где находится база Эндрюс Морской авиации США.

Вечером 25 августа источники корреспондентов CBS News, Axios и журналиста кремлевского пула Александра Юнашева сообщили, что в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По данным журналистов, цель визита — проведение переговоров. С кем именно, не уточнялось. Официально власти России и США информацию не комментировали.