«Яблоко» сняли с выборов в парламент Псковской области

Псковский областной суд 25 августа отменил регистрацию списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания региона от «Яблока», сообщили в пресс-службе суда. Иск подало областное отделение партии «Родина». Как рассказали в пресс-службе «Яблока», истцы требовали снять кандидатов из-за якобы отсутствующего оттиска печати на доверенности уполномоченного по финансовым вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Список партии «Яблоко» сняли с выборов в Законодательное собрание Псковской области

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Список партии «Яблоко» сняли с выборов в Законодательное собрание Псковской области

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

«По результатам рассмотрения дела принято решение об удовлетворении административного иска, постановление избирательной комиссии о регистрации единого списка кандидатов от регионального отделения партии «ЯБЛОКО» признано незаконным и отменено»,— говорится в сообщении пресс-службы судов области.

От «Яблока» в областной парламент баллотировались 42 кандидата по спискам. Еще 11 представителей партии зарегистрированы по одномандатным округам. Избирательная комиссия заверила список кандидатов 19 июля, а зарегистрировала 14 августа.

На выборы в Законодательное собрание Псковской области партсписки представили девять политических объединений. Кроме «Яблока» избирком ранее зарегистрировали кандидатов от ЛДПР, КПРФ, Партии пенсионеров, «Единой России», «Справедливой России», «Родины», «Новых людей» и «Коммунистов России». Отметим, «яблочники» подали ответный иск об отмене регистрации списка «Родины». Псковский областной суд приступит к рассмотрению дела 27 августа.

«Яблоко» обжалует решение суда, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе псковского отделения партии.

Ранее по требованию «Родины» списки кандидатов от «Яблока» не допустили до выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Республики Карелия. Также оспорить регистрацию «яблочников» намерены в Калининградской области. Там в суд обратились представители партии «Коммунисты России».

Константин Леньков