Пашинян: оппозиция добивается ввода сил ОДКБ в страну

Оппозиционные силы Армении добиваются ввода в страну сил миротворцев ОДКБ, но этого не произойдет, считает премьер-министр Никол Пашинян. Высказывание прозвучало в парламенте спустя несколько часов после задержания бывшего президента и лидера блока «Армения» Роберта Кочаряна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Я вас разочарую: миротворцы ОДКБ в Армению не войдут … Народ Армении и народ Азербайджана являются самыми надежными миротворцами, и никакой иностранный миротворец не войдет на территорию Армении»,— сказал премьер-министр после обсуждения правительственной программы на 2026-2031 годы (цитата по 1lurer).

Такую позицию Никол Пашинян увязал со своей концепцией «Четвертой республики». «Четвертая республика не обращается к различным геополитическим полюсам с просьбами о своем праве на существование»,— объяснил он.

Утром 25 августа в Ереване задержали президента Армении с 1998 по 2008 год Роберта Кочаряна, его сына и еще четырех человек. Антикоррупционный комитет страны возбудил дело по эпизодам о злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и отмывании денег. Расследование связано с приватизацией государственных объектов.

Никол Пашинян прокомментировал задержание бывшего президента и обвинил его в том, что он забрал у государства несколько исторических зданий за копейки. «Дорогие люди, я задаю вам вопрос, точнее, два вопроса: я премьер-министр уже восемь лет, почему у меня нет земли в Каскаде, почему у меня нет дачного домика на берегу озера Севан, почему у меня нет отеля? … Да, им следует сесть»,— отметил премьер-министр (цитата по 1lurer).