Пашинян: оппозиция добивается ввода сил ОДКБ в страну
Оппозиционные силы Армении добиваются ввода в страну сил миротворцев ОДКБ, но этого не произойдет, считает премьер-министр Никол Пашинян. Высказывание прозвучало в парламенте спустя несколько часов после задержания бывшего президента и лидера блока «Армения» Роберта Кочаряна.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Я вас разочарую: миротворцы ОДКБ в Армению не войдут … Народ Армении и народ Азербайджана являются самыми надежными миротворцами, и никакой иностранный миротворец не войдет на территорию Армении»,— сказал премьер-министр после обсуждения правительственной программы на 2026-2031 годы (цитата по 1lurer).
Такую позицию Никол Пашинян увязал со своей концепцией «Четвертой республики». «Четвертая республика не обращается к различным геополитическим полюсам с просьбами о своем праве на существование»,— объяснил он.
Утром 25 августа в Ереване задержали президента Армении с 1998 по 2008 год Роберта Кочаряна, его сына и еще четырех человек. Антикоррупционный комитет страны возбудил дело по эпизодам о злоупотреблении должностными полномочиями, взяточничестве и отмывании денег. Расследование связано с приватизацией государственных объектов.
Никол Пашинян прокомментировал задержание бывшего президента и обвинил его в том, что он забрал у государства несколько исторических зданий за копейки. «Дорогие люди, я задаю вам вопрос, точнее, два вопроса: я премьер-министр уже восемь лет, почему у меня нет земли в Каскаде, почему у меня нет дачного домика на берегу озера Севан, почему у меня нет отеля? … Да, им следует сесть»,— отметил премьер-министр (цитата по 1lurer).
Задержание бывшего президента Армении Роберта Кочаряна 25 августа 2026 года связано с расследованием Антикоррупционного комитета и Генпрокуратуры, которые инкриминируют ему злоупотребление служебными полномочиями, получение взяток и отмывание денег в период его президентства с 2004 по 2009 год.
По версии следствия, Кочарян использовал служебное положение для незаконного отчуждения государственной собственности на сумму свыше 4 млрд армянских драмов ($10 млн), выкупая объекты значительно ниже рыночной стоимости. Также проверяются трансакции на счета сыновей экс-президента на общую сумму около 144 млрд драмов ($360 млн), $309 млн и €77 млн ($81 млн).
Задержанию Кочаряна предшествовали события, такие как запрет на выезд из страны 15 июня 2026 года и лишение его депутатской неприкосновенности Центризбиркомом Армении 17 июня 2026 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее прямо заявлял, что имущество семьи экс-президента нажито незаконно и будет возвращено государству.
Что касается Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Никол Пашинян в апреле 2026 года заявлял о заморозке членства Армении в ОДКБ, указывая на то, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Он отмечал, что Армения не будет предпринимать шагов для возвращения к работе в ОДКБ, а возвращение в организацию считает нереалистичным сценарием.