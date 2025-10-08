На 7-м съезде партии «Гражданский договор» премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах создания Четвертой Республики. Эта цель зафиксирована в декларации, принятой на съезде, и становится ключевой задачей правящей партии.

В видеоролике на своей странице в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Никол Пашинян объяснил, чем Четвертая Республика будет отличаться от Третьей. По его словам, новая республика будет строиться на принципах мира, в отличие от Третьей, которая базировалась на конфликтах. Господин Пашинян подчеркнул, что в Четвертой Республике процесс принятия Конституции будет свободным и прозрачным, без сомнений в легитимности.

Премьер-министр также отметил, что в Третьей Республике власть народа была формальной, тогда как в Четвертой Республике она станет четкой и неоспоримой. «В Третьей республике принадлежность власти народу относительна и формальна, в Четвертой республике она должна быть четкой и неоспоримой»,— добавил господин Пашинян.