Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО упала в 16 раз в первом полугодии
Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ; входит в СИБУР) по МСФО составила 1,64 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это в 16,1 раза меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка НКНХ за шесть месяцев упала на 6,1% — до 128,4 млрд руб. Также компания признала убыток от обесценения активов в размере 1,5 млрд руб. за отчетный период. Негативную динамику в НКНХ объяснили инцидентами на производственной площадке в Нижнекамске, при которых были повреждены технологическое оборудование и несколько зданий. Сумму обесценения позднее уточнят. В июле НКНХ фиксировал убыток по РСБУ по той же причине. Показатель составлял 1,2 млрд руб.
В конце марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Причиной ЧП в компании назвали технологический сбой. Открытое горение удалось ликвидировать только на следующий день. При инциденте погибли 12 человек — 11 сотрудников предприятия и один пожарный. Более 70 человек ранены.
Взрыв и пожар на «Нижнекамскнефтехиме» произошли 31 марта 2026 года при устранении разгерметизации оборудования на производстве каучука. В результате происшествия, по уточненным данным, погибли 12 человек и более 70 пострадали. Причиной инцидента был назван технологический сбой, а поврежденная производственная линия до сих пор не работает.
Компания «СИБУР», в состав которой входит «Нижнекамскнефтехим», прогнозирует снижение своего экспорта синтетических каучуков в 2026 году из-за аварии. В 2025 году «СИБУР» произвел около 800 тыс. тонн синтетических каучуков, из которых менее 200 тыс. тонн пришлось на российский рынок, а остальное было экспортировано, в основном в Китай.
Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» был локализован 31 марта 2026 года, его площадь составила до 1 тыс. кв. метров. В ликвидации последствий участвовали до 150 человек и 54 единицы техники МЧС. Основные производственные мощности предприятия, по данным компании, не пострадали и продолжают работу.