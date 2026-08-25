Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО упала в 16 раз в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ; входит в СИБУР) по МСФО составила 1,64 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это в 16,1 раза меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка НКНХ за шесть месяцев упала на 6,1% — до 128,4 млрд руб. Также компания признала убыток от обесценения активов в размере 1,5 млрд руб. за отчетный период. Негативную динамику в НКНХ объяснили инцидентами на производственной площадке в Нижнекамске, при которых были повреждены технологическое оборудование и несколько зданий. Сумму обесценения позднее уточнят. В июле НКНХ фиксировал убыток по РСБУ по той же причине. Показатель составлял 1,2 млрд руб.

В конце марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Причиной ЧП в компании назвали технологический сбой. Открытое горение удалось ликвидировать только на следующий день. При инциденте погибли 12 человек — 11 сотрудников предприятия и один пожарный. Более 70 человек ранены.