Реконструкцию Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже оценили в 17,5 млрд

Начальная максимальная цена контракта на демонтаж Центрального стадиона профсоюзов и строительство на его месте новой футбольной арены составит 17,5 млрд руб. Изменения могут быть внесены лишь с учетом индекса инфляции. Об этом сообщил министр строительства Воронежской области Артур Кулешов.

Торги планируется провести в конце сентября. Контракт будет включать и снос, и строительство. К участию будут приглашаться организации с опытом подобных работ.

«Сегодня мы видим, что эти работы нельзя разделять: их должен делать один подрядчик. Зачем нам риск того, что мы разберем стадион, а потом будут проблемы со строительством? Это недопустимо. Поэтому контракт будет один», — пояснил господин Кулешов.

По его словам, средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете. Министр также отметил, что, как уже сообщил накануне губернатор Александр Гусев, идет поиск источника внебюджетных средств. Кроме того, региональное министерство физкультуры и спорта планирует обращаться за федеральным софинансированием. «Нужно понимать, что это можно делать и на этапе строительства, при уже заключенном контракте»,— уточнил Артур Кулешов.

Накануне губернатор Александр Гусев рассказал, что снос арены начнется в ноябре.

