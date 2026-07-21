Подписана концессия на строительство нового стадиона в центре Воронежа

Власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) по адресу: улица Студенческая, 17. Об этом «Ъ-Черноземье» стало известно в ходе визита в регион делегации Республики Беларусь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

«Стройинжиниринг», который с декабря 2025 года занимался сносом ЦСП, выступил инициатором реализации проекта возведения спортивной арены в рамках концессионного соглашения. Компания подала предложение, в котором оценила строительство стадиона в 19,9 млрд руб. с НДС. Капитальный грант рассчитан в размере 80% расчетной стоимости и составляет 15,9 млрд руб. Объем инвестиций, который должен обеспечить концессионер,— 4,1 млрд руб. Из них 3,4 млрд руб. планируют привлечь по соглашению о финансировании. Кроме того, проект предусматривает, что власти региона в 2029–2034 годах заплатят инвестору 6,6 млрд руб.

Срок действия соглашения составит 96 месяцев. Построить новый стадион необходимо за 36 месяцев. Прогнозная дата ввода объекта в эксплуатацию — 1 июля 2029 года. Общая площадь объекта составит 83 тыс. кв. м, а вместимость — 24 тыс. человек.

Проект предусматривает не только оборудование футбольного поля с натуральным газоном и крытых трибун, но и создание общественного пространства. В состав комплекса войдут музей клуба, рестораны и кафе, конференц-залы, фитнес-пространства, детские игровые комнаты, парковка на 208 автомобилей, а также мультимедийные системы с четырьмя светодиодными экранами и звуковым оборудованием.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на торги за право заключения концессионного соглашения также подавали заявки московские ООО СК «Трансрегион» и ООО «Смоленск-спорт». Комиссия их отклонила и пришла к выводу об «отсутствии оснований для проведения конкурса», в связи с чем было принято решение заключить соглашение с его инициатором. Среди прочего отмечалось, что заявки московских компаний были поданы «в последние минуты их приема, с разницей всего в 12 минут» и не соответствовали федеральному законодательству.

Символический старт строительству в Воронеже нового стадиона дали в конце июня на Форуме регионов Беларуси и России в Минске. Участвовали в мероприятии председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Сегодня, 21 июля, на строительной площадке губернатор Александр Гусев и прибывший в регион чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов заложили в фундамент будущего стадиона капсулу с обращением к будущим поколениям.

Денис Данилов