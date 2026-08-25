Мерц сообщил об уликах против причастных к появлению БПЛА в аэропорту Лейпцига
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти Германии располагают данными о возможных организаторах инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Как пишет Bild, об этом он заявил на закрытом заседании президиума ХДС. Господин Мерц подчеркнул, что если правоохранительные органы докажут вину конкретных организаторов, данные должны быть раскрыты.
Фридрих Мерц
Фото: Christian Mang / Reuters
Участники мероприятия ХДС отметили решимость главы правительства публично назвать виновных, однако конкретные меры реагирования, особенно в случае причастности иностранных государств, на заседании не обсуждались, пишет Bild.
Вечером 4 августа на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен дрон с самодельным взрывным устройством. В ту же ночь еще один дрон столкнулся с грузовым самолетом DHL. Позже стало известно, что спустя полторы недели следователи нашли третий беспилотник.
Посольство России в Германии называло инцидент с БПЛА в аэропорту «наспех состряпанной провокацией».