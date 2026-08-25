Мерц сообщил об уликах против причастных к появлению БПЛА в аэропорту Лейпцига

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти Германии располагают данными о возможных организаторах инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Как пишет Bild, об этом он заявил на закрытом заседании президиума ХДС. Господин Мерц подчеркнул, что если правоохранительные органы докажут вину конкретных организаторов, данные должны быть раскрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Christian Mang / Reuters

Участники мероприятия ХДС отметили решимость главы правительства публично назвать виновных, однако конкретные меры реагирования, особенно в случае причастности иностранных государств, на заседании не обсуждались, пишет Bild.

Вечером 4 августа на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен дрон с самодельным взрывным устройством. В ту же ночь еще один дрон столкнулся с грузовым самолетом DHL. Позже стало известно, что спустя полторы недели следователи нашли третий беспилотник.

Посольство России в Германии называло инцидент с БПЛА в аэропорту «наспех состряпанной провокацией».