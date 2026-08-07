В посольстве России в Германии назвали инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле «наспех состряпанной провокацией». Дрон был обнаружен рядом с украинским самолетом 5 августа. Взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.

«Очевидно, что наспех состряпанная провокация служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса»,— указано в сообщении посольства в Telegram-канале.

6 августа прокуратура Германии начала расследование инцидента. Полиция Нижней Саксонии назвала произошедшее преступлением против государственной безопасности. В правоохранительных органах не исключили вероятность диверсии.