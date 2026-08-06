В аэропорту Лейпцига обезвредили взрывчатку с найденного беспилотника

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле обезвредили взрывное устройство с найденного беспилотника, сообщает Associated Press. Глава МВД земли Саксония Армин Шустер заявил, что власти ищут обломки второго БПЛА.

Устройство обезвредили путем контролируемого взрыва вблизи территории аэропорта.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал случившееся «новым уровнем опасности». «Замеченные дроны — это то, с чем мы сталкивались и в прошлом. Однако оснащенный взрывчаткой дрон на территории аэропорта — это уже новый сценарий угрозы»,— сказал он.

В ночь на 5 августа аэропорт Лейпцига приостанавливал работу. Позднее вблизи одной из взлетно-посадочных полос был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором.

Ночью один из грузовых самолетов столкнулся с неизвестным объектом. Борт благополучно приземлился. Специалисты обнаружили у него незначительные повреждения. Был ли этот объект вторым беспилотником, пока неизвестно.