Spiegel: рядом с аэропортом Лейпцига нашли еще один беспилотник

Следователи обнаружили еще один беспилотник и следы взрывчатки рядом с аэропортом Лейпцига. Об этом сообщает Spiegel. В начале августа на территории воздушной гавани нашли дрон со взрывчаткой, в запуске которого власти Германии подозревают Россию.

Как отмечается в публикации, второй беспилотник обнаружили 14 августа в муниципалитете Кабельскеталь, который непосредственно граничит с западной частью аэропорта Лейпцига. На следующий день следователи нашли на том же месте следы взрывчатого вещества. По первоначальным оценкам, речь идет о гексогене. Взрыва не произошло. В прокуратуре ФРГ информацию не прокомментировали.

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывчаткой. Немецкие СМИ, в том числе Suddeutsche Zeitung, писали, что дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. Российское посольство назвало инцидент провокацией.