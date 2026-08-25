Spiegel: рядом с аэропортом Лейпцига нашли еще один беспилотник
Следователи обнаружили еще один беспилотник и следы взрывчатки рядом с аэропортом Лейпцига. Об этом сообщает Spiegel. В начале августа на территории воздушной гавани нашли дрон со взрывчаткой, в запуске которого власти Германии подозревают Россию.
Как отмечается в публикации, второй беспилотник обнаружили 14 августа в муниципалитете Кабельскеталь, который непосредственно граничит с западной частью аэропорта Лейпцига. На следующий день следователи нашли на том же месте следы взрывчатого вещества. По первоначальным оценкам, речь идет о гексогене. Взрыва не произошло. В прокуратуре ФРГ информацию не прокомментировали.
В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывчаткой. Немецкие СМИ, в том числе Suddeutsche Zeitung, писали, что дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», который перевозил боеприпасы. Российское посольство назвало инцидент провокацией.
Власти Германии назвали инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле 5 августа «гибридной атакой» нового уровня, а полиция Нижней Саксонии расценила его как преступление против государственной безопасности. Министр транспорта ФРГ Штеффен Бильгер подчеркнул, что полностью предотвратить проникновение дронов в воздушное пространство немецких аэропортов невозможно, поскольку технически беспилотники быстро совершенствуются, и те, кто запускает их, знают, как обойти защиту.
В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле нашли беспилотник со взрывчаткой, который, по данным немецких СМИ, находился рядом с украинским грузовым самолетом типа «Антонов», перевозившим боеприпасы из Франции. Служба внешней разведки России заявила 24 августа 2026 года, что Украина довольна медийно-политическим эффектом инцидента, поскольку Киев рассчитывал на то, что ЧП с дроном укажет на «руку Москвы» и подтолкнет Европу к расширению военной помощи. В СВР также предположили, что инцидент может снизить влияние оппозиционных сил в Германии, которые выступают за прагматичный курс в отношении России.
Помимо этого инцидента, 7 августа 2026 года два беспилотника Fly-380 VTOL были замечены над военной базой Бундесвера в Мехернихе, где ремонтируются системы ПВО Patriot, а 18 августа 2026 года беспилотник упал на территорию управления полиции в турецкой провинции Трабзон, повредив три автомобиля.