Сертифицировать российско-белорусский самолет «Освей» планируют в 2029 году
Опытный образец российско-белорусского самолета «Освей» должен быть готов в 2027 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, начало летных испытаний лайнера также ожидается в следующем году.
По словам господина Мантурова, планируется поставлять «Освей» в другие страны. Кто может выступить заказчиком, он не уточнил. «И рассчитываем, что к концу 2029 года мы закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Белоруссии»,— сказал вице-премьер журналистам (цитата по ТАСС).
Согласно проекту, «Освей» будет вмещать от 15 до 19 пассажиров и использоваться для местных и региональных перевозок. Сейчас проект находится на этапе разработки рабочей конструкторской документации. Производить самолет будут на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Нижнем Новгороде.
Производство российско-белорусского самолета «Освей» будет осуществляться на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации в Нижнем Новгороде, как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Этот проект сталкивался со сложностями при согласовании с заказчиками, среди которых были как гражданские, так и военные, и в настоящее время стороны обсуждают распределение дополнительных расходов, вызванных новыми требованиями. Изначально, в июле 2023 года, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что сертификация 19-местного российско-белорусского самолета планируется на 2027 год, а коммерческая эксплуатация начнется в 2028 году.
В целом, российский авиапром активно занимается разработкой и сертификацией других импортозамещенных моделей. В 2025 году были подняты все ожидаемые самолеты: МС-21-310, SJ-100 с ПД-8, Ил-114-300 и импортозамещенный Ту-214, при этом Ту-214 уже получил сертификат, а Ил-114-300 должен получить его в ближайшее время. Испытания МС-21 и SJ-100 находятся на финальной стадии, и их завершение ожидается к концу лета 2026 года.
Государство активно поддерживает авиастроительную отрасль, полностью выделяя средства на опытно-конструкторские работы, например, по самолету «Байкал», который уже перешел к этапу сертификационных испытаний. Также продолжается актуализация Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли, принятой в 2022 году, с целью оптимизации расходов и привлечения альтернативных поставщиков.