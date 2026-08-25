Сертифицировать российско-белорусский самолет «Освей» планируют в 2029 году

Опытный образец российско-белорусского самолета «Освей» должен быть готов в 2027 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, начало летных испытаний лайнера также ожидается в следующем году.

По словам господина Мантурова, планируется поставлять «Освей» в другие страны. Кто может выступить заказчиком, он не уточнил. «И рассчитываем, что к концу 2029 года мы закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Белоруссии»,— сказал вице-премьер журналистам (цитата по ТАСС).

Согласно проекту, «Освей» будет вмещать от 15 до 19 пассажиров и использоваться для местных и региональных перевозок. Сейчас проект находится на этапе разработки рабочей конструкторской документации. Производить самолет будут на заводе «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Нижнем Новгороде.