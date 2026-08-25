Трамп предложил ввести новый сбор в $100 тыс. за рабочую визу

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запустить «нормативный процесс», при котором с работодателей будут взимать $103 тыс. за каждого кандидата на рабочую визу H-1B, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Предыдущий сбор в размере $100 тыс. федеральный суд признал незаконным и отменил.

Виза H1-B позволяет работодателям в США нанимать иностранцев после оплаты пошлины, которая ранее составляла $2-5 тыс. Ежегодно по этой программе правительство выделяет 85 тыс. рабочих мест. Среди тех, кто ей пользуется, — Amazon, Google, Microsoft и другие крупные технологические компании.

В 2025 году Дональд Трамп повысил размер пошлины за эту визу с $2-5 тыс. до $100 тыс. По его мнению, это должно было высвободить рабочие места для американцев. Летом 2025 года федеральный судья Лео Сорокин признал документ незаконным. По его оценке, администрация господина Трампа фактически превысила полномочия, поскольку размер пошлины был установлен без согласования с Конгрессом.

Новая инициатива призвана легализовать сборы за визу H-1B. Кроме того, как сообщает Bloomberg, указ предусматривает, что теперь компании должны будут оплачивать и заявления кандидатов, пребывающих в США по другим визам, например студенческим. Раньше сборы распространялись только на тех, кто приезжает в страну из-за границы впервые.

Опрошенные Bloomberg аналитики говорят, что виза H-1B была одним из основных путей трудоустройства для иностранных выпускников вузов США. Если новый указ примут, то количество абитуриентов из-за границы снизится в несколько раз. Сбор в $100 тыс. осенью 2025 года уже привел к тому, что университеты США получили на 10% меньше заявок.