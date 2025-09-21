Торговля американской мечтой

Администрация Дональда Трампа приняла сразу несколько решений, усложняющих легальную миграцию в страну. Если нелегальное проникновение в Америку глава Белого дома и его команда намерены перекрыть полностью, то на вполне законных способах переезда в США Вашингтон собирается неплохо заработать. Рабочие визы для иностранных специалистов подорожали до $100 тыс., участие в лотерее грин-карт впервые в истории стало платным, а для сверхбогатых иностранцев, желающих перебраться в США, введены «золотая» и «платиновая» карты стоимостью миллионы долларов.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Спустя девять месяцев с момента прихода к власти в США администрация Дональда Трампа не сбавляет обороты в борьбе с нелегальной миграцией. Депортационные рейсы, рейды с целью выявления незаконно находящихся в стране людей и ужесточение пограничного контроля, а также вызванные этими мерами протесты — все это стало неотъемлемой частью политической и общественной жизни Америки.

Особенно федеральные власти усердствуют в городах и штатах, подконтрольных демократам. Так, после рейдов в Лос-Анджелесе, спровоцировавших ожесточенное сопротивление местных жителей и руководства Калифорнии, Вашингтон взялся за Чикаго — еще один из городов—убежищ для мигрантов-нелегалов.

«Чикаго, мы прибыли! Здесь мы продолжим начатое в Лос-Анджелесе — сделаем город безопаснее, выследим и задержим нелегальных мигрантов»,— объявил в начале уходящей недели руководитель патруля погранично-таможенной службы США Грегори Бовино.

Как и в случае с Калифорнией, рейды в крупнейшем городе демократического Иллинойса вызвали критику в адрес Дональда Трампа со стороны властей штата.

Однако борьба с нелегалами лишь одна из составляющих кампании республиканской администрации по борьбе с притоком иностранцев в США. Параллельно Дональд Трамп и его соратники пытаются ограничить и легальную миграцию.

Особый шум наделал указ главы Белого дома, устанавливающий для компаний сбор в размере $100 тыс. за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников. Решение Дональда Трампа вступило в силу 21 сентября.

При этом до последнего времени сбор за регистрацию в лотерее на, как правило, трехлетние визы H-1B, которых ежегодно разыгрывается 85 тыс. (65 тыс. для квалифицированных сотрудников плюс 20 тыс. для иностранцев, обладающих дипломами американских вузов и имеющих ученые степени), составлял всего $215. Кроме того, затраты на оформление документов для победителей лотереи достигали примерно $1500.

По словам Дональда Трампа, все это время из-за прежних условий программы «американцы теряли рабочие места», а привлекающие в страну иностранных специалистов компании ею активно «злоупотребляли».

Министр торговли США Говард Латник, комментируя указ, заверил, что «все крупные компании поддерживают эту идею». По его мнению, местным работодателям лучше тратить деньги на обучение граждан США и «прекратить привлекать людей, которые отнимают работу» у американцев. Министр также добавил: если кто-то все-таки хочет заполучить иностранца, он «может платить $100 тыс. в год за визу H-1B».

Последняя ремарка Латника вызвала переполох среди американских IT-гигантов, которые считаются главными бенефициарами программы. Несмотря на то что, если верить словам министра, все они поддерживают инициативу, крупнейшие корпорации разослали письма иностранным сотрудникам с просьбой не выезжать за пределы США, а тем, кто находится в отъезде,— срочно вернуться в Америку до 21 сентября. Ведь из слов Говарда Латника следовало, что компаниям придется платить по $100 тыс. за каждый год действия H-1B.

В итоге пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт накануне вступления указа в силу пришлось срочно опровергать заявление коллеги. Она заверила, что речь идет о единоразовом сборе в $100 тыс., который к тому же будет распространяться только на следующие циклы лотереи H-1B.

Тем не менее технологический сектор эта новость мало утешила. По мнению многочисленных экспертов, решение Дональда Трампа может подорвать позиции американского IT-сектора.

Особенно болезненный удар будет нанесен по стартапам и малому бизнесу, которые окажутся не в состоянии платить столь внушительные суммы за иностранных специалистов. IT-гиганты, на которых, кстати, в количественном выражении и приходится большая часть виз H-1B, теоретически смогут выложить по $100 тыс. за новых сотрудников, но и они, вероятно, будут это делать в исключительных случаях, а значит, Америка просто упустит мировые таланты, уверены критики. Сегодня львиная доля получателей H-1B приходится на граждан всего двух стран — Индии (71%) и Китая (11,7%), большинство из которых готовы работать за $60 тыс. в год, что сильно ниже введенного сбора.

Примечательно, что благодаря визам H-1B в США в свое время перебрались, например, первая леди США Мелания Трамп и основатель Tesla и Space-X миллиардер Илон Маск — в недавнем прошлом ближайший соратник действующего главы Белого дома. Во время предвыборной кампании-2024 Маск, поддерживая идеи Трампа по борьбе с нелегалами, убеждал республиканцев в необходимости облегчить профессиональную миграцию в США.

Дональд Трамп в пылу борьбы с демократом Джо Байденом и сам, казалось, придерживался подобной позиции. В одном из выступлений Трамп договорился до того, что пообещал выдавать грин-карты (американский ВНЖ) выпускникам американских вузов, тем самым упростив процесс привлечения талантов в США.

«Ты оканчиваешь колледж — я думаю, ты достоин автоматически получить грин-карту как часть диплома, чтобы иметь возможность остаться в нашей стране»,— говорил Дональд Трамп.

Параллельно с повышением стоимости H-1B президент США ввел новые программы для богатых иностранцев, желающих перебраться в Америку. Так, за $1 млн граждане других государств смогут получить «золотую» карту (ВНЖ с возможностью оформления гражданства в дальнейшем). А за $2 млн корпорации могут проспонсировать иностранцев с «исключительными качествами», которые также получат «золотую» карту.

Кроме того, Дональд Трамп ввел «платиновую» карту за $5 млн. Купивших за такую цену американскую мечту ждет бонус: их освободят от уплаты налогов на доходы за пределами США, если они будут проводить в стране до 270 дней в год.

На этом в попытках заработать на миграции администрация Дональда Трампа не остановилась. Так, 16 сентября Госдепартамент заявил о намерении впервые в истории сделать платным участие в лотерее грин-карт, дающей иностранцам возможность, если повезет, получить американский ВНЖ. По этой программе, действующей с 1990 года, случайным образом распределяются 55 тыс. грин-карт. Сбор, впрочем, окажется символическим — всего $1. Тем не менее, учитывая тот факт, что в последние годы в лотерее принимали участие около 20 млн человек со всего мира, такая сумма лишней явно не будет. Последняя доступная статистика по заявкам на участие в лотерее говорит, что 2020 год стал рекордным для граждан России: тогда участие в розыгрыше приняли более 597 тыс. россиян.

Антон Васильев