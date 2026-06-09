Суд в США признал незаконным визовый сбор Трампа в размере $100 тысяч

Федеральный окружной судья в Бостоне Лео Сорокин вынес решение по иску 20 генеральных прокуроров штатов к администрации президента США. Судья признал недействительным ежегодный сбор в размере $100 тыс. за визу H-1B, которая позволяет компаниям нанимать иностранных специалистов по узким специальностям. Размер платежа был установлен Дональдом Трампом в сентябре 2025 года.

Как передает Reuters, суд установил, что администрация президента США превысила полномочия, фактически введя налог на подачу заявлений без одобрения Конгресса. Ранее работодатели, желающие получить визу для иностранного работника, платили от $2 тыс. до $5 тыс.

По программе H-1B ежегодно выделяется до 85 тыс. виз на срок до шести лет. По итогам первых двух месяцев 2026 года Служба гражданства и иммиграции США получила всего 85 платежей по $100 тыс.

Администрация президента США планирует оспорить решение суда. При установлении сбора Дональд Трамп заявлял, что программа H-1B произвела «масштабную замену американских рабочих». Министр торговли Говард Лютник тогда утверждал, что крупные технологические компании поддержали призыв к фирмам обучать американцев, а не нанимать сотрудников из-за рубежа.

Влад Никифоров