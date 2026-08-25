Один человек погиб и 130 пострадали при пожаре на Амурском ГХК

В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Приамурье погиб один человек, в списке пострадавших — 130 человек. Госпитализация потребовалась 18 пациентам. Остальные получили помощь на месте, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амурский газохимический комплекс

Фото: АМУРСКИЙ ГХК Амурский газохимический комплекс

Фото: АМУРСКИЙ ГХК

«Сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось»,— указано в заявлении.

Родственникам погибшего пообещали оказать поддержку, в том числе материальную помощь. В Амурскую область высылают спецборт «Медицины катастроф» со специалистами из НИИ Склифосовского и НИИ Вишневского. К оказанию помощи привлекли частные медицинские организации региона.

Из сообщения следует, что пожар на объекте пока не удалось потушить. В пресс-службе отметили, что «ведется контролируемое выжигание остатков технических газов».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Новость обновлена 14:39 мск. Уточнено число пострадавших.