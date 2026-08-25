Один человек погиб и 130 пострадали при пожаре на Амурском ГХК
В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Приамурье погиб один человек, в списке пострадавших — 130 человек. Госпитализация потребовалась 18 пациентам. Остальные получили помощь на месте, сообщили в пресс-службе предприятия.
Амурский газохимический комплекс
Фото: АМУРСКИЙ ГХК
«Сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось»,— указано в заявлении.
Родственникам погибшего пообещали оказать поддержку, в том числе материальную помощь. В Амурскую область высылают спецборт «Медицины катастроф» со специалистами из НИИ Склифосовского и НИИ Вишневского. К оказанию помощи привлекли частные медицинские организации региона.
Из сообщения следует, что пожар на объекте пока не удалось потушить. В пресс-службе отметили, что «ведется контролируемое выжигание остатков технических газов».
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Новость обновлена 14:39 мск. Уточнено число пострадавших.
Уголовное дело по факту пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности, сообщила 25 августа 2026 года прокуратура Амурской области. Ведомство также проводит проверку, а на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора области.
Пожар на АГХК произошел на объекте, готовящемся к запуску. Предприятие является одним из крупнейших проектов по производству полимеров с производственной мощностью до 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Проект АГХК реализуется совместно с китайской компанией Sinopec, которой принадлежит 40% доли.
В августе 2025 года, почти за год до текущего происшествия, в Приамурье на Амурском газохимическом комплексе при испытаниях технологического трубопровода уже погибал один человек. Тогда причиной стал разрыв шва трубопровода под давлением, что привело к обвалу грунта и падению полиэтиленовой трубы на работника подрядной организации. По тому факту также было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.