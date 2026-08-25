Бывшего президента Армении Кочаряна госпитализировали из здания Антикоррупционного комитета

Доставленный на допрос в Антикоррупционный комитет Армении бывший президент страны Роберт Кочарян госпитализирован, передают корреспонденты News.am, Hraparak и 24news.am. Несколько часов назад его вместе с сыном задержали по уголовному делу о незаконной приватизации госимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Кочарян

Фото: AYP / Коммерсантъ Роберт Кочарян

Фото: AYP / Коммерсантъ

Машину скорой помощи с господином Кочаряном сопровождали сотрудники Службы национальной безопасности. Других подробностей издания не приводят.

Утром 25 августа силовики пришли с обысками по нескольким десяткам адресов, связанных с Робертом Кочаряном и имуществом, принадлежащим бывшего президенту и его семье. Антикоррупционный комитет обвинил Роберта Кочаряна в использовании служебного положения (на посту президента) для приватизации гособъектов по цене ниже рыночной. По этому делу задержан сам бывший президент, его старший сын Седрак и еще четыре человека, чьи имена не называются.