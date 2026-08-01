КТК остановил работу нефтепровода

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно приостановил работу нефтепровода, однако о полной остановке работы речь не идет. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана.

«Данный сценарий не рассматривается», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что, несмотря на приостановку прокачки по нефтепроводу, продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуаров.

«С августа объем приема нефти составляет 100 тыс. т в сутки, — отметили в министерстве. — Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале».

В ночь на 30 июля морской терминал КТК в Новороссийске подвергся очередной атаке БПЛА. Под удары попали два танкера. После этого была приостановлена погрузка нефти. В Chevron заявили, что вместе с правительством Казахстана и США обсуждают гарантии бесперебойной работы КТК. Длительная остановка проекта маловероятна, подчеркнул глава энергокомпании Майк Вирт.