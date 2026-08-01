КТК остановил работу нефтепровода
Минэнерго Казахстана: КТК приостановил работу нефтепровода, но принимает нефть
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно приостановил работу нефтепровода, однако о полной остановке работы речь не идет. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана.
«Данный сценарий не рассматривается», — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что, несмотря на приостановку прокачки по нефтепроводу, продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуаров.
«С августа объем приема нефти составляет 100 тыс. т в сутки, — отметили в министерстве. — Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале».
В ночь на 30 июля морской терминал КТК в Новороссийске подвергся очередной атаке БПЛА. Под удары попали два танкера. После этого была приостановлена погрузка нефти. В Chevron заявили, что вместе с правительством Казахстана и США обсуждают гарантии бесперебойной работы КТК. Длительная остановка проекта маловероятна, подчеркнул глава энергокомпании Майк Вирт.
В последние годы объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска неоднократно подвергались атакам беспилотников и безэкипажных катеров. Эти инциденты приводили к повреждениям причальных устройств и другой инфраструктуры, что вызывало временные остановки погрузки нефти. Например, в ноябре 2025 года морской терминал КТК под Новороссийском подвергся атаке безэкипажных катеров, в результате чего было повреждено одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-2). По данным КТК, дальнейшая эксплуатация поврежденного причала стала невозможна. Также в феврале 2025 года атаке БПЛА подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае, крупнейший объект КТК. Пострадали и административный офис КТК в Новороссийске.
Казахстанская сторона неоднократно выражала протест в связи с этими атаками, называя их угрозой глобальной энергетической безопасности и ущербом экономическим интересам участников консорциума. Министерство иностранных дел Казахстана призывало украинскую сторону принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В ответ на атаки Минэнерго Казахстана активизировало планы по перенаправлению экспортных поставок нефти на альтернативные маршруты, включая поставки через Самару, Китай и Каспийское море. При этом КТК является основным маршрутом для 80% экспорта казахстанской нефти, а американские компании Chevron и Mobil Caspian Pipeline Company входят в число акционеров консорциума.
Помимо атак, работа КТК также приостанавливалась из-за неблагоприятных погодных условий и по предписанию Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Например, в январе 2024 года перевалка нефти была остановлена из-за шторма, а в апреле 2025 года два выносных причальных устройства были выведены из эксплуатации по предписанию Ространснадзора после проверки, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. В 2022 году Краснодарский краевой суд отменил решение о приостановке работы КТК на 30 суток, заменив его штрафом.