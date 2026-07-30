КТК остановил погрузку нефти после атаки на танкеры в Новороссийске
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прекратил погрузку нефти после удара БПЛА по двум танкерам на выносном причале морского терминала в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.
Атака произошла в ночь на 30 июня. Под удар попали танкеры NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов и MARATHI под флагом острова Мэн. Пострадавших при ЧП нет. Возникший на NIFFOS SIFNOS пожар уже потушили. «Объекты нефтепровода работают в штатном режиме»,— заверили в компании.
Новороссийский терминал КТК уже несколько раз подвергался атакам БПЛА. В прошлый раз погрузочные операции приостанавливали 23 июля. В начале недели погрузка возобновилась.
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, являющийся ключевым экспортным маршрутом для казахстанской нефти, неоднократно подвергался атакам беспилотников и безэкипажных катеров. Эти инциденты приводили к повреждениям причальных устройств, административных зданий и временной приостановке погрузочных операций. Отмечались также последствия для жилых домов в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА.
В ноябре 2025 года произошло несколько значительных атак. 25 ноября удар БПЛА повредил административное здание терминала и инфраструктуру в Южной Озереевке, после чего погрузка нефти временно остановилась, но была возобновлена на следующий день. 29 ноября безэкипажные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2, что привело к его критическим повреждениям и невозможности дальнейшей эксплуатации на неопределенный срок. Казахстанское Минэнерго выразило протест и заявило о планах перенаправления экспорта нефти, а также ускорении поставки новых причальных устройств.