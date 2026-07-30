КТК остановил погрузку нефти после атаки на танкеры в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прекратил погрузку нефти после удара БПЛА по двум танкерам на выносном причале морского терминала в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Атака произошла в ночь на 30 июня. Под удар попали танкеры NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов и MARATHI под флагом острова Мэн. Пострадавших при ЧП нет. Возникший на NIFFOS SIFNOS пожар уже потушили. «Объекты нефтепровода работают в штатном режиме»,— заверили в компании.

Новороссийский терминал КТК уже несколько раз подвергался атакам БПЛА. В прошлый раз погрузочные операции приостанавливали 23 июля. В начале недели погрузка возобновилась.