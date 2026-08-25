Баканов: Россия и США обсуждали сотрудничество после прекращения работы МКС
Россия и США раскрыли друг другу часть характеристик космической техники, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он допустил, что страны будут сотрудничать по завершении программы Международной космической станции (МКС).
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Мы обсуждали дальнейшие планы. Мы ряд своих технических характеристик открыли им, они открыли нам свои технические характеристики. И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции будем сотрудничать на околоземной орбите»,— рассказал господин Баканов в интервью «Юнашев Live».
МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. Плановое понижение МКС начнется в 2028 году, процесс займет около двух лет. Вместо МКС Россия намерена запустить Российскую орбитальную станцию до 2032 года.
В июле глава NASA Джаред Айзекман встретился с представителями России на Байконуре. Глава «Роскосмоса» говорил, что российская госкорпорация и NASA поддерживают добрые рабочие взаимоотношения.
В июле 2026 года «Роскосмос» и NASA договорились о продлении совместной работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, что подтвердил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов. Изначально предполагалось, что станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году, а затопление запланировано на 2030 год.
В рамках этих договоренностей первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и глава NASA Джаред Айзекман также обсудили потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи и решение вопросов спутниковой связи и навигации. Эта встреча состоялась на Байконуре, куда Джаред Айзекман прибыл, чтобы присутствовать при старте пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС.