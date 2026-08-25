Баканов: Россия и США обсуждали сотрудничество после прекращения работы МКС

Россия и США раскрыли друг другу часть характеристик космической техники, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он допустил, что страны будут сотрудничать по завершении программы Международной космической станции (МКС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Мы обсуждали дальнейшие планы. Мы ряд своих технических характеристик открыли им, они открыли нам свои технические характеристики. И есть вероятность, что мы еще и после Международной космической станции будем сотрудничать на околоземной орбите»,— рассказал господин Баканов в интервью «Юнашев Live».

МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. Плановое понижение МКС начнется в 2028 году, процесс займет около двух лет. Вместо МКС Россия намерена запустить Российскую орбитальную станцию до 2032 года.

В июле глава NASA Джаред Айзекман встретился с представителями России на Байконуре. Глава «Роскосмоса» говорил, что российская госкорпорация и NASA поддерживают добрые рабочие взаимоотношения.