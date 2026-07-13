Баканов обсудит с главой NASA продление срока эксплуатации МКС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Взаимодействие «Роскосмоса» и NASA в космической сфере сохраняется, несмотря на изменения в международных отношениях. Сотрудничество сосредоточено в первую очередь на Международной космической станции (МКС), где стороны договорились о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов для обеспечения работы сегментов станции. Это соглашение, первоначально подписанное в 2022 году, неоднократно продлевалось, включая решение до конца 2025 года, а затем и до 2026 года.

Встречи руководителей российской и американской космических корпораций, как та, что состоялась 7 апреля 2025 года на Байконуре между Дмитрием Бакановым и заместителем администратора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, подтверждают намерение сторон поддерживать дальнейшее сотрудничество. Эти контакты возобновились после длительного перерыва, при этом космос остаётся одной из немногих сфер, где диалог продолжается.

Проект МКС является результатом международного сотрудничества, и его эксплуатация обсуждалась до 2028 года российскими партнерами и до 2030 года остальными странами-участницами. При этом «Роскосмос» также разрабатывает планы по созданию собственной Российской орбитальной станции (РОС), первый модуль которой может быть запущен в 2028 году, что совпадает с предполагаемым началом вывода МКС из эксплуатации.

Помимо МКС, стороны обсуждали и другие аспекты сотрудничества, включая возможность создания унифицированных стыковочных модулей для оказания помощи друг другу в космосе после завершения проекта МКС, а также вопросы безопасного сведения станции с орбиты и ее затопления. Также рассматривались перспективы совместных миссий по освоению дальнего космоса, в том числе полеты на Марс, хотя NASA пока сосредоточено на работе, связанной с МКС.