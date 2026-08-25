Причиной массового отравления в детском саду на Сахалине назвали стафилококк

Массовое отравление воспитанников детского сада №8 Корсакова на Сахалине мог спровоцировать стафилококк. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Такие культуры бактерий специалисты выявили в продуктах, а также в смывах от больных и сотрудников пищеблока. Пока в лаборатории продолжаются исследования. Окончательную причину удастся установить после того, как в национальном исследовательском центре в Оболенске, куда отправили смывы, подтвердят идентичность бактерий.

В администрации Корсаковского муниципального округа сообщили, что детский сад возобновил работу 25 августа. Здание было закрыто с 17 августа по предписанию Роспотребнадзора для проведения дезинфекции. Тогда местные власти сообщили, что за медицинской помощью обратились 30 человек, в их числе 17 детей, из-за недомогания и рвоты. Девятерых госпитализировали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.