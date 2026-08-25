Причиной массового отравления в детском саду на Сахалине назвали стафилококк
Массовое отравление воспитанников детского сада №8 Корсакова на Сахалине мог спровоцировать стафилококк. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Такие культуры бактерий специалисты выявили в продуктах, а также в смывах от больных и сотрудников пищеблока. Пока в лаборатории продолжаются исследования. Окончательную причину удастся установить после того, как в национальном исследовательском центре в Оболенске, куда отправили смывы, подтвердят идентичность бактерий.
В администрации Корсаковского муниципального округа сообщили, что детский сад возобновил работу 25 августа. Здание было закрыто с 17 августа по предписанию Роспотребнадзора для проведения дезинфекции. Тогда местные власти сообщили, что за медицинской помощью обратились 30 человек, в их числе 17 детей, из-за недомогания и рвоты. Девятерых госпитализировали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
В детском саду №8 Корсакова на Сахалине 17 августа 2026 года более 30 человек, включая взрослых, обратились за медицинской помощью из-за недомогания и рвоты. Из них девять детей были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
Подобные случаи массовых отравлений в детских образовательных учреждениях фиксировались и ранее: в январе 2026 года прокуратура начала проверку в детском саду «Теремок» в Нягани (ХМАО-Югра) из-за заболевания 14 воспитанников острой кишечной инфекцией, а в марте 2025 года массовое заболевание сальмонеллезом 16 воспитанников было выявлено в детском саду №48 Екатеринбурга. В апреле 2025 года в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту отравления восьми воспитанников детского сада №153 острой кишечной инфекцией.