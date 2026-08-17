На Сахалине произошло массовое отравление в детском саду

В детском саду № 8 Корсакова на Сахалине более 30 человек, в том числе взрослых, обратились к врачу из-за недомогания и рвоты, сообщила администрация Корсаковского муниципального округа (МО).

«Администрация дошкольного учреждения незамедлительно проинформировала родителей, дети были переданы законным представителям, родители самостоятельно обратились за медицинской помощью»,— следует из сообщения ведомства в «Максе».

Из 17 детей, которым стало плохо после дневного сна, девять — госпитализированы, рассказала ТАСС мэр Корсаковского МО Наталия Куприна. По ее словам, состояние доставленных в больницу стабильное, средней степени тяжести.

На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводится эпидемиологическое расследование. Взяты необходимые пробы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).