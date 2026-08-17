Роспотребнадзор закрыл детский сад на Сахалине после массового отравления

Детский сад № 8 Корсакова на Сахалине закрыт по предписанию Роспотребнадзора после массового отравления воспитанников. Об этом сообщила ТАСС мэр Корсаковского городского округа Наталия Куприна.

В учреждении проведут дезинфекцию, добавила госпожа Куприна. По ее словам, из 30 пострадавших к врачу обратились 17 детей. Девятерых госпитализировали. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Причины массового отравления пока неизвестны, в детском саду взяты необходимые пробы.